Британский евродепутат обеспокоена проектом Integrity Initiative

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Депутат Европарламента от Великобритании Дженис Аткинсон заявила РИА Новости, что обеспокоена деятельностью британских проектов, подобных Integrity Initiative, как угрозы для внутренних дел стран ЕС.

Хакеры из группировки Anonymous заявили в пятницу об обнаружении документов о деятельности проекта Integrity Initiative, который Великобритания, по их предположению, могла использовать для вмешательства во внутренние дела европейских стран и для информационной войны против России.

Аткинсон, представляющая фракцию "Европа наций и свобод", отметила, что не удивлена существованием таких групп, будь они созданы внутри спецслужб или под эгидой Форин-офиса. "Меня беспокоит то, что они связаны со вмешательством во внутренние дела стран ЕС … Почему они сами не любят, когда речь идет о их собственных внутренних делах?", — сказала она.

Как сообщается на одном из сайтов Anonymous, проект был основан в 2015 году и финансировался британским правительством, а в числе тех, кто связан с этим проектом, финансист Уильям Браудер, Владимир Ашурков, который является сподвижником Алексея Навального, и ученый Игорь Сутягин, осужденный в 2004 году за шпионаж и впоследствии помилованный.

"У нас еще не было возможности проанализировать все документы, поэтому мы не можем сказать с уверенностью, являются ли они все достоверными или содержат поддельные или ложные материалы", — указывается в сообщении проекта.

Отмечается, что немалая часть материалов действительно была в системах Integrity Initiative, однако часть потеряла актуальность и никогда не использовалась. "В частности многие из опубликованных имен находились во внутреннем списке экспертов в данной области, которых рассматривали в качестве потенциальных приглашенных лиц для будущего сотрудничества", — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что на практике Integrity Initiative никогда не связывалась со многими из них. "Мы, конечно, пытаемся связаться со всеми упомянутыми лицами, детали контактов которых у нас есть, чтобы удостовериться, что им известно о произошедшем", — сообщается в пресс-релизе.

Сообщается, что после хакерской атаки проект поддерживает контакт со всеми участниками программы, международными партнерами и национальными властями.

Как ранее заявлял РИА Новости сенатор РФ Олег Морозов, есть "многочисленные данные о связях представителей так называемой несистемной оппозиции с различными зарубежными центрами, фондами, включая спецслужбы", и в связи с этим вряд ли можно считать неожиданной и необычной информацию Anonymous. Что касается Браудера, то, по мнению сенатора, "сама его деятельность в качестве антироссийского лоббиста априори предполагает тесные связи со спецслужбами".

Расходы проекта на финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2019 года, оцениваются, как следует из выложенных хакерами документов, в 1,96 миллиона фунтов стерлингов (2,51 миллиона долларов).

Российские законодатели также отреагировали на разоблачения хакеров предложением полностью расследовать данную информацию. Так, глава международного комитета Совфеда Константин Косачев отметил, что считает "принципиально важным сосредоточиться сейчас на доказательной базе, а не на поспешном предъявлении обвинений". По его словам, "как бы это ни было соблазнительно", нельзя брать пример с тех, кто "спустя пять минут после появления такого рода сведений уже внесли бы в свой парламент очередной законопроект о санкциях".