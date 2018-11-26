В США отказались подтверждать наличие обвинений против Ассанжа

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Власти США отказываются подтвердить наличие обвинений, якобы предъявленных основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, говорится в опубликованных документах суда.
Прокуроры в свою очередь подали в суд Александрии (штат Виргиния) возражения о публикации таких данных.
"Первая поправка (к конституции США), так же как и законодательство, не требуют от правительства подтверждать наличие обвинений раньше задержания", — говорится в ходатайстве прокуроров на имя судьи Леони Бринкема.
Теперь суду предстоит решить, надо ли обнародовать сведения, касающиеся возможных обвинений против Ассанжа.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Вашингтоне, знакомые с ситуацией, сообщила, что минюст США готовится предъявить обвинения Ассанжу и рассчитывает, что его можно будет судить в Штатах.
Власти США ранее не подтверждали и не опровергали наличие каких-либо судебных претензий к Ассанжу, однако именно страх тюремного заключения и выдачи в США вынуждает его с 2012 года укрываться в посольстве Эквадора в Лондоне.