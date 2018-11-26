ФСБ рассказала, когда раненых украинских военных доставили в Керчь

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Корабль РФ в 00.40 мск понедельника доставил раненых военных ВМС Украины в Керчь, в 01.10 туда же начали конвоировать задержанные за нарушения границы украинские суда, сообщила в понедельник Федеральная служба безопасности РФ.

"В 00.40 26 ноября поисковый сторожевой катер-605 доставил раненых военнослужащих ВМС Украины в порт Керчь, раненые направлены на лечение в 1 Керченскую городскую больницу. В 01.10 начато конвоирование задержанных судов ВМС Украины в порт Керчь", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 06.40 задержанные суда ВМС Украины доставлены в порт Керчь для дальнейшего разбирательства.

Три корабля ВМС Украины в Черном море в воскресенье нарушили российскую границу и опасно маневрировали, не реагируя на законные требования немедленно остановиться. Корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства".

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