ФСБ рассказала, когда раненых украинских военных доставили в Керчь

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Корабль РФ в 00.40 мск понедельника доставил раненых военных ВМС Украины в Керчь, в 01.10 туда же начали конвоировать задержанные за нарушения границы украинские суда, сообщила в понедельник Федеральная служба безопасности РФ.
Отмечается, что в 06.40 задержанные суда ВМС Украины доставлены в порт Керчь для дальнейшего разбирательства.
Три корабля ВМС Украины в Черном море в воскресенье нарушили российскую границу и опасно маневрировали, не реагируя на законные требования немедленно остановиться. Корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства".