ФСБ назвала время обнаружения двух украинских кораблей

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Корабли ВМС Украины "Никополь" и "Бердянск", следовавшие в сторону Керченского пролива, были обнаружены российским пограничным кораблем в 02.05 мск воскресенья, сообщила в понедельник ФСБ РФ.
По данным ФСБ, в 05.30 осуществлена дозаправка топливом обоих БАК от судна обеспечения "Горловка".
"В 05.35 БАК "Бердянск" (позывной "Шхуна-175") сообщил на пост технического наблюдения (м. Такиль) о планируемом проходе кораблей ВМС Украины (буксира "Яны Капу" (позывной "Десна-947"), БАК "Никополь" (позывной "Шхуна-176"), БАК "Бердянск" (позывной "Шхуна-175") в порт Бердянск Керченским проливом в 06.00 Киевского времени (07.00 мск)", — отмечается в сообщении.
Как информирует ФСБ, в 05.50 от командира БАК "Бердянск" получена информация: "В соответствии с положениями Договора между РФ и Украиной "О сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 24 декабря 2003 года" мы имеем право на свободу судоходства".
В 06.30 командир пска-302 проинформировал командира БАК "Бердянск" о том, что в Керчь-Еникальском канале для обеспечения безопасности мореплавания действует разрешительный порядок прохода, заявка на проход пролива подается за 48 и 24 часа, подтверждается за 4 часа. "Данные требования украинской стороной не выполнены. В связи с этим следование Керчь-Еникальским каналом кораблям ВМС Украины запрещается. Данную информацию группа судов ВМС Украины проигнорировала и продолжила следовать в направлении территориального моря РФ", — подчеркивается в сообщении.
Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября, двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, сообщило в воскресенье ФСБ РФ. Военные суда не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства".