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ФСБ назвала время обнаружения двух украинских кораблей

Сюжет:
Нарушение российской границы кораблями ВМС Украины (202)
(обновлено: 22:58 26.11.2018)
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© РИА Новости / погрануправление ФСБ по республике КрымПерейти в фотобанкТри корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу. Архивное фотоТри корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу. Архивное фото
© РИА Новости / погрануправление ФСБ по республике Крым
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Корабли ВМС Украины "Никополь" и "Бердянск", следовавшие в сторону Керченского пролива, были обнаружены российским пограничным кораблем в 02.05 мск воскресенья, сообщила в понедельник ФСБ РФ.

Малый бронированный артиллерийский катер Никополь и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи. 26 ноября 2018
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"В 02.05 25 ноября т.г. пскр "Изумруд" в ИЭЗ РФ в координатах Ш=44° 50' СШ, Д=36° 29' ВД обнаружил БАК "Никополь" и "Бердянск", следующие на восток в направлении Керченского пролива. В 03.45 БАК "Никополь" и "Бердянск" подошли в район нахождения кораблей ВМС Украины: судна обеспечения "Горловка", морского буксира "Яны Капу", — говорится в сообщении спецслужбы.

По данным ФСБ, в 05.30 осуществлена дозаправка топливом обоих БАК от судна обеспечения "Горловка".

"В 05.35 БАК "Бердянск" (позывной "Шхуна-175") сообщил на пост технического наблюдения (м. Такиль) о планируемом проходе кораблей ВМС Украины (буксира "Яны Капу" (позывной "Десна-947"), БАК "Никополь" (позывной "Шхуна-176"), БАК "Бердянск" (позывной "Шхуна-175") в порт Бердянск Керченским проливом в 06.00 Киевского времени (07.00 мск)", — отмечается в сообщении.

Российский пограничный сторожевой катер. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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"В 05.45 командир пска-302 проинформировал командира БАК "Бердянск": "В целях реализации права РФ, как прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве в соответствии с п. 2 ст. 12 ФЗ-155 от 31 июля 1998 года "О ВМВ, ТМ и ПЗ РФ" мирный проход через ТМ РФ в районе (координаты) временно приостановлен, о чем вы ранее оповещались. Рекомендуем вам не пересекать ГГ РФ до снятия ограничений и выполнения обязательных постановлений в морском порту Керчь", — говорится в сообщении.

Как информирует ФСБ, в 05.50 от командира БАК "Бердянск" получена информация: "В соответствии с положениями Договора между РФ и Украиной "О сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 24 декабря 2003 года" мы имеем право на свободу судоходства".

В 06.30 командир пска-302 проинформировал командира БАК "Бердянск" о том, что в Керчь-Еникальском канале для обеспечения безопасности мореплавания действует разрешительный порядок прохода, заявка на проход пролива подается за 48 и 24 часа, подтверждается за 4 часа. "Данные требования украинской стороной не выполнены. В связи с этим следование Керчь-Еникальским каналом кораблям ВМС Украины запрещается. Данную информацию группа судов ВМС Украины проигнорировала и продолжила следовать в направлении территориального моря РФ", — подчеркивается в сообщении.

Корабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
© Фото : ФСБ РФ
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Согласно данным ФСБ, в 07.10 в координатах Ш=44° 52' СШ, Д=36° 31' ВД корабли ВМС Украины пересекли линию государственной границы РФ, следуя к Керченскому проливу. С 07.20 "Дон" и "Изумруд" принимали меры по недопущению прохода кораблей ВМС Украины Керчь-Еникальским каналом, вызывали украинские корабли по радиосвязи, требовали немедленно покинуть территориальное море России.

Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября, двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, сообщило в воскресенье ФСБ РФ. Военные суда не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства".

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>
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