ФСБ рассказала о закрытии района возле Керченского пролива пограничниками

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российские пограничники в 22.23 мск субботы информировали украинские суда о закрытии района в водах РФ на подходе к Керченскому проливу со стороны Черного моря, сообщила в понедельник Федеральная служба безопасности РФ.

"В 22.23 ПСКа-302 довел до группы судов ВМС Украины информацию о закрытии района в территориальном море РФ на подходе к Керченскому проливу со стороны Черного моря. Группа судов ВМС Украины осуществляет маневрирование в ИЭЗ РФ на дистанции 6-7 миль от государственной границы РФ, на траверзе Керченского пролива", — говорится в сообщении.

В воскресенье корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства".

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