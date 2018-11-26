ФСБ рассказала о закрытии района возле Керченского пролива пограничниками

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российские пограничники в 22.23 мск субботы информировали украинские суда о закрытии района в водах РФ на подходе к Керченскому проливу со стороны Черного моря, сообщила в понедельник Федеральная служба безопасности РФ.
В воскресенье корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства".