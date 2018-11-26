ФСБ назвала время приведения украинских кораблей в боеготовность

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Корабли ВМС Украины в зоне провокации в Черном море были приведены в боевую готовность в 08.35 мск воскресенья, сообщила ФСБ РФ.

"В 08.35 корабли ВМС Украины были приведены в боевую готовность: расчехлены артиллерийские установки, стволы артиллерийских установок подняты на угол 45 градусов и направлены в сторону кораблей и катеров Российской Федерации (в нарушение статьи 19 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, п. 2 ст. 11 ФЗ-155 от 31 июля 1998 года "О ВМВ, ТМ и ПЗ РФ"). Российской стороной доведено до кораблей ВМС Украины, что в ТМ РФ угроза применения оружия будет расцениваться как нарушение норм международного права и законодательства Российской Федерации", — говорится в сообщении спецслужбы.

"В 10.35 группа судов ВМС Украины в координатах Ш=46° 09 СШ, Д=36° 33 ВД доложили в штаб военно-морской базы "Очаково" ВМС Украины, что они зажаты кораблями береговой охраны ПС ФСБ России, буксиру идти сложно, предлагают катерам типа "Гюрза" на максимальных скоростях оторваться и уйти вне фарватера", — отмечается в сообщении.

Далее с 10.35 до 18.30 в результате маневрирования российских пограничных кораблей группа судов ВМС Украины была блокирована в районе якорной стоянки № 471 (к югу от Керченского пролива), говорится в сообщении.

Три корабля ВМС Украины в Черном море в воскресенье нарушили российскую границу и опасно маневрировали, не реагируя на законные требования немедленно остановиться. Корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства".

На фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 30 суток, хотя изначально собирался сделать это на 60. Порошенко подписал соответствующий указ и заявил, что до утверждения Радой ввел военное положение на Украине с 28 ноября. Решение еще должна утвердить Верховная рада на заседании в понедельник.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>