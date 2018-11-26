Климкин заявил, что военное положение не повлияет на сотрудничество с МВФ

КИЕВ, 26 ноя – РИА Новости. Указ президента Украины о введении военного положения на Украине не повлияет на сотрудничество Киева с Международным валютным фондом (МВФ) и другими международными организациями, заявил глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин.

В ночь на понедельник Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о введении военного положения на два месяца в связи с инцидентом в Черном море, еще больше обострившим отношения Москвы и Киева. Президент Украины Петр Порошенко подписал данное решение и заявил, что предлагает Раде ввести военное положение на 30 дней, чтобы не сорвать выборы. Также он сказал, что до утверждения Радой ввел военное положение на Украине с 28 ноября. Рада собралась вечером в понедельник на заседание, чтобы рассмотреть этот вопрос.

"В сегодняшней редакции этот указ (о введении военного положения – ред.) не должен мешать нам в продолжении сотрудничества ни с МВФ, ни с другими международными финансовыми организациями", — сказал Климкин в Раде. Трансляцию ведут украинские телеканалы.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 19 октября заявил, что Киев и МВФ в результате переговоров договорились о новой программе, которая начнет действовать в 2019 году. МВФ подтвердил, что достиг договоренности с правительством Украины относительно нового кредитного займа на 14 месяцев, сумма финансирования эквивалентна 3,9 миллиарда долларов.

Представитель МВФ Джерри Райс ранее заявлял, что новая программа финансовой помощи Украине пройдет через одобрение совета директоров фонда до конца этого года. По его словам, именно чтобы помочь Украине в приведении ее законодательства и бюджета на следующий год в соответствие с основными принципами программы, в Киев была направлена небольшая группа сотрудников МВФ.