Военное положение на Украине введут на 30 дней

КИЕВ, 26 ноя – РИА Новости. Представители парламентских фракций в ходе консультаций в Верховной Раде договорились, что решение о введении военного положения не отменит президентские выборы и будет введено сроком на 30 дней, заявил спикер парламента Андрей Парубий.

Президент Украины Петр Порошенко сначала подписал указ о решении Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о введении военного положения в стране на 60 дней в связи с инцидентом в Черном море, еще больше обострившим отношения Москвы и Киева. Позже президент заявил, что предлагает Раде ввести военное положение на всей территории страны с 10.00 мск 28 ноября на период 30 дней вместо изначально объявленных 60, чтобы не сорвать выборы главы государства. Чтобы он вступил в силу, документ должна одобрить Рада.

"Во время дебатов мы совместно пришли к пониманию, что в законе будет исправлен срок введения военного положения: ограничивается с 60 дней до 30 дней. И было решено, что будет отмечено, что выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года", — заявил Парубий на заседании Рады.

Три корабля ВМС Украины в воскресенье нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. Украинские корабли опасно маневрировали и были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства". После инцидента возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.