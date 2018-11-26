В Госдуме прокомментировали блокирование Совбезом ООН российской повестки

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Блокировка в СБ ООН рассмотрения вопроса России по ситуации в Керченском проливе говорит о нежелании ряда ангажированных стран допустить обсуждения ситуации на экспертном уровне, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Совбез ООН в понедельник заблокировал рассмотрение вопроса России по ситуации в Керченском проливе.

"К сожалению, они даже не хотят рассматривать вот то, о чем говорят сейчас все эксперты в разных телекомпаниях, телепередачах, газетах, они даже не хотят рассматривать это на уровне экспертов… Все прекрасно понимают, что как только дойдет до реального рассмотрения вопроса, то все поймут, что резолюцию нужно выносить не на основании эмоций, а конкретных юридических оснований… Чтобы этого не допустить ангажированные государства – прозападная коалиция, будем так ее называть, Америка и некоторые европейские страны – просто не допускают этого до рассмотрения даже", — сказал Калашников РИА Новости.

Три корабля ВМС Украины в Черном море в воскресенье нарушили российскую границу и опасно маневрировали, не реагируя на законные требования немедленно остановиться. Корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства".

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На фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 30 суток, хотя изначально собирался сделать это на 60. Порошенко подписал соответствующий указ и заявил, что до утверждения Радой ввел военное положение на Украине с 28 ноября. Решение еще должна утвердить Верховная рада на заседании в понедельник.