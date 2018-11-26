Лукашевич связал инцидент в Черном море с борьбой за власть в Киеве

ВЕНА, 26 ноя — РИА Новости. Инцидент в Керченском проливе — часть стратегии Киева по борьбе за власть, заявил в понедельник постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства".
На фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 30 суток, хотя изначально собирался сделать это на 60. Порошенко подписал соответствующий указ и заявил, что до утверждения Радой ввел военное положение на Украине с 28 ноября. Решение еще должна утвердить Верховная рада на заседании в понедельник.