Лукашевич связал инцидент в Черном море с борьбой за власть в Киеве

ВЕНА, 26 ноя — РИА Новости. Инцидент в Керченском проливе — часть стратегии Киева по борьбе за власть, заявил в понедельник постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Обострение ситуации в Азово-Керченском регионе — часть стратегии нынешнего режима в Киеве по борьбе за власть, нацеленной на отвлечение внимания населения Украины от внутриполитических проблем. А их немало. Надо же как-то оправдывать продолжающиеся военные преступления киевских силовиков, невыполнение Украиной минского "Комплекса мер", ограничение конституционных прав и свобод граждан, в том числе свободы слова, собраний и ассоциаций", — заявил Лукашевич на спецзаседании постсовета ОБСЕ.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства".

На фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 30 суток, хотя изначально собирался сделать это на 60. Порошенко подписал соответствующий указ и заявил, что до утверждения Радой ввел военное положение на Украине с 28 ноября. Решение еще должна утвердить Верховная рада на заседании в понедельник.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>