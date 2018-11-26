Brexit может изменить отношения с Британией, заявили в посольстве России

ЛОНДОН, 26 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Выход Великобритании из ЕС мог бы стать отправной точкой для построения более выгодных отношений с Россией, заявил РИА Новости представитель посольства РФ в Лондоне в ответ на просьбу прокомментировать, что означают для России достигнутые между Великобританией и Европейским союзом договоренности по Brexit.
Отметив, что сам по себе Brexit является внутренним делом Соединенного Королевства и не затрагивает "жизненно важные интересы" России, представитель посольства РФ в Лондоне подчеркнул: "Наша страна готова развивать равноправное взаимовыгодное сотрудничество как с Великобританией, так и с континентальной Европой независимо от членства Британии в ЕС".
"В этом смысле брюссельские договоренности не привнесли ничего нового, тем более что на переходный период предполагается в целом сохранение нынешних торгово-экономических условий", — отметил он.
По словам представителя дипмиссии, Brexit мог бы стать началом более выгодных отношений с другими странами мира, в том числе и с Россией.
"Так или иначе, выход страны из ЕС означает необходимость согласования будущих условий торгово-экономических связей, в том числе в рамках ВТО. Россия к такой работе готова. Будем подходить к ней ответственно и конструктивно, исходя из наших национальных интересов", — подчеркнул представитель посольства.