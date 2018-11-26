Brexit может изменить отношения с Британией, заявили в посольстве России

ЛОНДОН, 26 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Выход Великобритании из ЕС мог бы стать отправной точкой для построения более выгодных отношений с Россией, заявил РИА Новости представитель посольства РФ в Лондоне в ответ на просьбу прокомментировать, что означают для России достигнутые между Великобританией и Европейским союзом договоренности по Brexit.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. 14 ноября был обнародован проект соглашения об упорядоченном выходе Великобритании из ЕС, который охватывает все ключевые аспекты: права граждан, финансовое урегулирование, переходный период, вопросы управления, а также включает в себя протоколы, касающиеся Ирландии, Гибралтара и Кипра. 25 ноября на внеочередном саммите ЕС 27 стран ЕС одобрили проекты договоренностей о выходе Великобритании из ЕС (Brexit).

Отметив, что сам по себе Brexit является внутренним делом Соединенного Королевства и не затрагивает "жизненно важные интересы" России, представитель посольства РФ в Лондоне подчеркнул: "Наша страна готова развивать равноправное взаимовыгодное сотрудничество как с Великобританией, так и с континентальной Европой независимо от членства Британии в ЕС".

"В этом смысле брюссельские договоренности не привнесли ничего нового, тем более что на переходный период предполагается в целом сохранение нынешних торгово-экономических условий", — отметил он.

По словам представителя дипмиссии, Brexit мог бы стать началом более выгодных отношений с другими странами мира, в том числе и с Россией.

"Другое дело, что теоретически выход из ЕС мог бы стать для Великобритании отправной точкой для построения новых, более выгодных экономических отношений с окружающим миром, в том числе с Россией. О наличии значительного потенциала на этом направлении свидетельствует, в частности, настрой деловых кругов обеих стран на планомерное расширение связей. Его можно сполна ощутить на проходящем сегодня в Лондоне ежегодном российско-британском бизнес-форуме с участием нескольких сотен российских и британских компаний", — указал он, посетовав, что вместо этого власти Британии последовательно разрушают отношения с РФ, что, с его точки зрения, не соответствует интересам британцев и бизнеса.

"Так или иначе, выход страны из ЕС означает необходимость согласования будущих условий торгово-экономических связей, в том числе в рамках ВТО. Россия к такой работе готова. Будем подходить к ней ответственно и конструктивно, исходя из наших национальных интересов", — подчеркнул представитель посольства.