Россия отказалась выступать в ООН во время обсуждения украинской повестки

ООН, 26 ноя — РИА Новости. Россия не стала выступать с официальным заявлением в ходе обсуждения вопроса, инициированного Украиной, по теме "нарушение границ" в связи с инцидентом в Керченском проливе, заявил заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский.

Ранее в понедельник Совбез ООН проголосовал против рассмотрения вопроса, запрошенного Россией, по ситуации в Керченском проливе.

"Поскольку вы (члены СБ — ред.) поставили процедурные задачи выше интересов дела, я ограничусь данным выступлением по мотивам голосования и не буду выступать в ходе заседания, организуемого по письму Украины под неподходящим для нашей дискуссии пунктом повестки дня (нарушение границ – ред.)", — сказал Полянский.

Он добавил, что РФ сожалеет в связи с проведённым голосованием.

"При этом хотел бы подчеркнуть, что никто не может помешать России, как постоянному члену Совбеза, поднимать здесь те вопросы, которые мы считаем важными, и под теми пунктами повестки дня, к которым они относятся. Не повлияет на это и голосование, в ходе которого государства, претендующие на самостоятельность и независимость во внешней политике, повинуясь стадному инстинкту и опасаясь вашингтонских старших братьев, поддерживают сценарий, противоречащий принципам работы правилам и процедурам", — сказал Полянский.

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Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября, двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, сообщило в воскресенье ФСБ РФ. Военные суда не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства".