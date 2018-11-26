Россия отказалась выступать в ООН во время обсуждения украинской повестки

ООН, 26 ноя — РИА Новости. Россия не стала выступать с официальным заявлением в ходе обсуждения вопроса, инициированного Украиной, по теме "нарушение границ" в связи с инцидентом в Керченском проливе, заявил заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский.
"Поскольку вы (члены СБ — ред.) поставили процедурные задачи выше интересов дела, я ограничусь данным выступлением по мотивам голосования и не буду выступать в ходе заседания, организуемого по письму Украины под неподходящим для нашей дискуссии пунктом повестки дня (нарушение границ – ред.)", — сказал Полянский.
Он добавил, что РФ сожалеет в связи с проведённым голосованием.
"При этом хотел бы подчеркнуть, что никто не может помешать России, как постоянному члену Совбеза, поднимать здесь те вопросы, которые мы считаем важными, и под теми пунктами повестки дня, к которым они относятся. Не повлияет на это и голосование, в ходе которого государства, претендующие на самостоятельность и независимость во внешней политике, повинуясь стадному инстинкту и опасаясь вашингтонских старших братьев, поддерживают сценарий, противоречащий принципам работы правилам и процедурам", — сказал Полянский.