В Раде идут консультации по вопросу о военном положении на Украине

КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Лидеры парламентских фракций проводят консультации в Верховной раде по вопросу введения в стране военного положения, из-за чего процесс утверждения соответствующего указа президента Петра Порошенко затягивается, передаёт корреспондент РИА Новости.

Внеочередное заседание парламента для одобрения указа президента о введении военного положения должно было начаться в 17.00 мск, однако сразу же после начала работы лидер Радикальной партии Олег Ляшко потребовал личной встречи с главой государства для обсуждения мотивации введения такого решения.

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями.

Три корабля ВМС Украины в воскресенье нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. Украинские корабли опасно маневрировали и были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства". После инцидента возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Порошенко в понедельник вечером сообщил, что предложил Раде одобрить введение военного положения сроком на 30 дней, а не на 60 дней, чтобы не сорвать выборы. Решение еще должна утвердить Верховная рада.