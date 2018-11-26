В Раде идут консультации по вопросу о военном положении на Украине

КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Лидеры парламентских фракций проводят консультации в Верховной раде по вопросу введения в стране военного положения, из-за чего процесс утверждения соответствующего указа президента Петра Порошенко затягивается, передаёт корреспондент РИА Новости.
Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями.
Три корабля ВМС Украины в воскресенье нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. Украинские корабли опасно маневрировали и были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства". После инцидента возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.
Порошенко в понедельник вечером сообщил, что предложил Раде одобрить введение военного положения сроком на 30 дней, а не на 60 дней, чтобы не сорвать выборы. Решение еще должна утвердить Верховная рада.