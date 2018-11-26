Хейли агитировала против российской повестки по Керченскому проливу в ООН

ООН, 26 ноя – РИА Новости. Перед голосованием в СБ ООН по рассмотрению вопроса РФ о ситуации в Керченском проливе постпред США Никки Хейли агитировала против этого предложения, по итогу против утверждения повестки проголосовали семь членов Совбеза, за — четверо, воздержались — четверо, повестка не была принята.

Хейли сообщала, что заявляет об отказе рассматривать предложенный Россией вопрос об эскалации ситуации в Керченском проливе от имени США, Нидерландов, Польши, Швеции и Великобритании. "Мы решительно крепко поддерживаем суверенитет и территориальную неделимость Украины в соответствии с ее международно признанными границами, простирающимися до ее территориальных вод", — сказала постпред ООН.

"Мы выражаем нашу глубокую озабоченность в связи с инцидентом, который является серьезным нарушением международного права", — сказала Хейли, отметив, что США и союзники "готовы обсуждать совершенную Россией провокацию в рамках подобающей постановки вопроса".

Три корабля ВМС Украины в воскресенье нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. Украинские корабли опасно маневрировали и были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства". После инцидента возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

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