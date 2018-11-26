Порошенко отправлял моряков "с билетом в один конец", заявил Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко осознанно отправлял украинских военных моряков для провокации у берегов Крыма, понимая, что они могут не вернуться, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Подлая, гнусная провокация была осуществлена с помощью трех военных судов, хотя я эти три корыта военными судами даже назвать постеснялся бы на самом деле. Шансов у них сделать что-либо (у берегов Крыма) не было. На мой взгляд, Порошенко знал, что отправляет их с билетом в один конец", — сказал Аксенов в эфире Первого канала.
По его мнению, президент Украины ожидал, что российские пограничники потопят суда ВМС Украины.
На фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 30 суток, хотя изначально собирался сделать это на 60. Порошенко подписал соответствующий указ. Решение еще должна утвердить Верховная рада на заседании в понедельник.