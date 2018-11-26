СПЧ готов запросить информацию о задержанных украинских моряках

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека не располагает информацией о судьбах украинских моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе, но готов ее запросить, если такая просьба поступит от украинского омбудсмена, сказал журналистам глава СПЧ Михаил Федотов.
"У нас пока нет никакой информации на эту тему, но если соответствующие обращения поступят от украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, конечно же, мы займёмся этим вопросом", — сказал Федотов.