СПЧ готов запросить информацию о задержанных украинских моряках

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека не располагает информацией о судьбах украинских моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе, но готов ее запросить, если такая просьба поступит от украинского омбудсмена, сказал журналистам глава СПЧ Михаил Федотов.

Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в воскресенье нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

"У нас пока нет никакой информации на эту тему, но если соответствующие обращения поступят от украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, конечно же, мы займёмся этим вопросом", — сказал Федотов.