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В мире

Экс-президенты Украины считают введение военного положения нецелесообразным

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Введение военного положения на Украине (18)
(обновлено: 19:37 26.11.2018)
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© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 26 ноя – РИА Новости. Бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко не считают целесообразным введение военного положения и предлагают не отменять президентские выборы, говорится в обращении трех экс-глав государства к Верховной раде.

Малый бронированный артиллерийский катер Никополь и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи. 26 ноября 2018
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Россия снова напала!" Кому выгодно военное положение на Украине

Порошенко сначала подписал указ о решении Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о введении военного положения в стране на 60 дней в связи с инцидентом в Черном море, еще больше обострившим отношения Москвы и Киева. Военное положение вступит в силу лишь после одобрения Верховной рады. Позже Порошенко заявил, что предлагает Раде ввести военное положение на 30 дней, чтобы не сорвать выборы.

В обращении бывшие президенты высказали сомнения относительно объявления военного положения, как лучшему ответу РФ. Бывшие президенты указывают, что поскольку военное положение ограничивает права и свободы граждан и есть риск по созданию хаоса в государстве. Кравчук, Кучма и Ющенко выражают сомнение в целесообразности таких действий.

"Станет ли введение Украиной военного положения лучшим ответом на этот вызов?… Оправданы подобные риски? И чем это решение о введении военного положения реально поможет Украине в противостоянии агрессору?", — говорится в обращении президентов, которое опубликовала пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер в понедельник в Facebook.

Бывшие президенты отмечают, что военное положение — это прежде всего радикальное ограничение прав граждан Украины, включая полный запрет забастовок, массовых собраний и акций. "Существует еще один беспрецедентный риск, связанный с военным положением — это правовой хаос в государстве", — говорится в обращении.

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В СПЧ обеспокоены решением Киева о вводе военного положения на Украине

Бывшие президенты отмечают, что военное положение не было введено ранее, когда это было наиболее целесообразным. "И одним из главных аргументов против такого решения (введения военного положения – ред.) как раз и была неизбежность катастрофических социально-экономических и демографических последствий. Очевидно, сегодня появились другие аргументы, и скорее всего политического характера. Это — выборы. Большая часть общества считает, что таким образом может быть ограничена демократия. Эти подозрения крайне опасны — они могут привести к общественному конфликту", — считают бывшие президенты.

Они добавили, что если Рада одобрит военное положение, то должна не отменять выборы и чрезмерно не ограничивать права граждан, но назначить выборы президента как предусмотрено по плану на 31 марта 2019 года.

Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в воскресенье нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, сообщили в ФСБ РФ. Украинские корабли были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства".

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>

© Виталий ПодвицкийТопор войны
© Виталий Подвицкий
Топор войны

 

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Тамара Мадлеева
Военное положение приведёт к ограничению торговли импортом, падению национальной валюты и ограничению свободы передвижения граждан. А также к другим малоприятным для граждан ситуациям.
19:59
26.11.2018
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