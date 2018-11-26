Экс-президенты Украины считают введение военного положения нецелесообразным

КИЕВ, 26 ноя – РИА Новости. Бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко не считают целесообразным введение военного положения и предлагают не отменять президентские выборы, говорится в обращении трех экс-глав государства к Верховной раде.

Порошенко сначала подписал указ о решении Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о введении военного положения в стране на 60 дней в связи с инцидентом в Черном море, еще больше обострившим отношения Москвы и Киева. Военное положение вступит в силу лишь после одобрения Верховной рады. Позже Порошенко заявил, что предлагает Раде ввести военное положение на 30 дней, чтобы не сорвать выборы.

В обращении бывшие президенты высказали сомнения относительно объявления военного положения, как лучшему ответу РФ. Бывшие президенты указывают, что поскольку военное положение ограничивает права и свободы граждан и есть риск по созданию хаоса в государстве. Кравчук, Кучма и Ющенко выражают сомнение в целесообразности таких действий.

"Станет ли введение Украиной военного положения лучшим ответом на этот вызов?… Оправданы подобные риски? И чем это решение о введении военного положения реально поможет Украине в противостоянии агрессору?", — говорится в обращении президентов, которое опубликовала пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер в понедельник в Facebook.

Бывшие президенты отмечают, что военное положение — это прежде всего радикальное ограничение прав граждан Украины, включая полный запрет забастовок, массовых собраний и акций. "Существует еще один беспрецедентный риск, связанный с военным положением — это правовой хаос в государстве", — говорится в обращении.

Бывшие президенты отмечают, что военное положение не было введено ранее, когда это было наиболее целесообразным. "И одним из главных аргументов против такого решения (введения военного положения – ред.) как раз и была неизбежность катастрофических социально-экономических и демографических последствий. Очевидно, сегодня появились другие аргументы, и скорее всего политического характера. Это — выборы. Большая часть общества считает, что таким образом может быть ограничена демократия. Эти подозрения крайне опасны — они могут привести к общественному конфликту", — считают бывшие президенты.

Они добавили, что если Рада одобрит военное положение, то должна не отменять выборы и чрезмерно не ограничивать права граждан, но назначить выборы президента как предусмотрено по плану на 31 марта 2019 года.

Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в воскресенье нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, сообщили в ФСБ РФ. Украинские корабли были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства".