В СПЧ обеспокоены решением Киева о вводе военного положения на Украине

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека опасается, что введение военного положения на Украине может отразиться на российских гражданах, которые сейчас находятся в стране: военное положение — всегда угроза для прав человека.

Порошенко в понедельник подписал указ о решении Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по введению военного положения в стране в связи с инцидентом в Черном море, еще больше обострившим отношения Москвы и Киева. Военное положение вступит в силу лишь после одобрения Верховной рады.

"Вообще военное положение всегда представляет собой угрозу для прав человека. Поэтому я с большой тревогой слежу за тем, что происходит, и опасаюсь, что это действительно может существенным образом отразиться на правах и свободах российских граждан, находящихся на Украине", — сказал журналистам Федотов.

Глава СПЧ отметил, что при возникновении сложных ситуаций в отношении россиян на Украине, он надеется на помощь украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, с которой у СПЧ налажена связь.

"Надеюсь, что этого не будет, но в любом случае, у меня есть надежда на то, что если подобные проблемы будут возникать, мы воспользуемся нашими контактами с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой. У нас налажен контакт, и я думаю, что по мере возникновения проблем мы будем заниматься их разрешением", — сказал правозащитник.

Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в воскресенье нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.