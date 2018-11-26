В СПЧ обеспокоены решением Киева о вводе военного положения на Украине

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека опасается, что введение военного положения на Украине может отразиться на российских гражданах, которые сейчас находятся в стране: военное положение — всегда угроза для прав человека.
"Вообще военное положение всегда представляет собой угрозу для прав человека. Поэтому я с большой тревогой слежу за тем, что происходит, и опасаюсь, что это действительно может существенным образом отразиться на правах и свободах российских граждан, находящихся на Украине", — сказал журналистам Федотов.
Глава СПЧ отметил, что при возникновении сложных ситуаций в отношении россиян на Украине, он надеется на помощь украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, с которой у СПЧ налажена связь.
Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в воскресенье нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.