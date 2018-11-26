Москалькова опровергла данные о том, что раненые моряки находятся в Москве

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украинские моряки, пострадавшие во время задержания в Керченском проливе, находятся в Керчи, информация о том, что их доставили в Москву, не соответствует действительности, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Ранее телеканал " 112 Украина " со ссылкой на представителя президента Украины в Крыму Бориса Бабина передавал, что нескольких раненых украинских моряков, которые были задержаны за незаконное пересечение границы России, якобы перевезли в Москву.

"Это не соответствует действительности. Они находятся в первой Керченской больнице, их три человека, им оказывается медицинская помощь", — сказала Москалькова.

Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября, двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, сообщило в воскресенье ФСБ РФ. Военные суда не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

Источники в силовых структурах Крыма сообщили РИА Новости, что общий экипаж трех кораблей ВМС Украины, задержанных в Черном море за незаконное пересечение российской границы, составляет 24 человека.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>