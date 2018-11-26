В МИД обсудили вопрос о возвращении российских детей из тюрьмы в Ираке

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Вопрос о возвращении группы российских детей, находящихся вместе с матерями в тюрьме в столице Ирака, обсуждался в министерстве иностранных дел России.

Заседание целевой рабочей группы под председательством замглавы МИД Михаил Богданова и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой состоялось 26 ноября в МИД России.

На заседании обсуждался алгоритм дальнейших действий по возвращению на Родину из зон боевых действий в Ираке и Сирии несовершеннолетних граждан России, особое внимание было уделено проработке в рамках как российского, так и иракского законодательства юридических аспектов, связанных со скорейшим оформлением необходимых документов.

"В этом контексте и с учетом итогов бесед с руководством Ирака в ходе состоявшегося 20-21 ноября визита в Багдад российской межведомственной делегации предметно рассматривался вопрос о группе российских детей в количестве около 100 человек, находящихся в настоящее время вместе со своими матерями в багдадской тюрьме "Рассафа", — говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее Кузнецова сообщила журналистам, что чуть более ста российских детей остаются в тюрьмах Ирака, они будут возвращены на родину двумя этапами.

Процесс возвращения российских женщин и детей из зоны ближневосточного конфликта начался после того, как в начале августа 2017 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к запрещенной в России и ряде других стран террористической организации ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула от ИГ*.

* Террористическая организация, запрещенная в России