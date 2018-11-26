Москалькова обратилась к Денисовой с просьбой посетить украинских моряков

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену республики Крым с просьбой посетить задержанных украинских моряков в Керчи и оказать им необходимую помощь, сообщила журналистам сама омбудсмен.

Три корабля ВМС Украины в воскресенье нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. Украинские корабли опасно маневрировали и были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства". После инцидента возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

"У нас есть уполномоченный по правам человека в республике Крым — Людмила Лубина. Я обращаюсь к ней с просьбой, чтобы это оперативно было, посетить и при необходимости оказать гуманитарную помощь, если таковая нужна", — сказала омбудсмен.

Ранее Москалькова проинформировала, что трое раненых моряков находятся в больнице Керчи, угрозы их жизни нет. Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, моряки находятся в керченской городской больнице в стабильном состоянии средней тяжести, им оказывается полноценная медицинская помощь.

На фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 дней. Порошенко подписал соответствующий указ. Решение еще должна утвердить Верховная рада на заседании в понедельник.

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