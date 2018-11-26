В Совфеде не исключили новых провокаций Украины против России

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев считает, что устроенная Украиной провокация в Керченском заливе не будет единичной, возможно повторение подобных инцидентов в ДНР и ЛНР.

Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны. В понедельник президент Украины Петр Порошенко подписал указ о решении Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о введении военного положения в стране в связи с инцидентом в Черном море. Военное положение вступит в силу лишь после одобрения Верховной рады.

"Полагаю, что провокация в Керченском проливе не будет единичной. Скорее всего, следует ожидать в скором времени провокации и в ДНР и ЛНР, и на других территориях", — цитирует Бондарева его пресс-служба.

Сенатор подчеркнул, что "заваруха, устроенная украинцами в Керченском проливе", послужила формальным поводом для введения в этой стране военного положения.

"Кроме того, военное положение может послужить для Порошенко и его свиты – группки олигархов из политической верхушки – "прекрасным" поводом отжать и перераспределить между собой бизнес у тех предпринимателей, которые сотрудничали с Россией, по сути осуществить рейдерский захват. Данные соображения тоже не стоит упускать из внимания", — сказал глава комитета.

Бондарев подчеркнул, что применение Россией оружия в отношении нарушивших ее государственную границу военных кораблей Украины было абсолютно правомерным.

"Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" совершили преступление, несанкционированно проникнув в территориальные воды России. Любое нарушение госграницы суверенной страны несёт в себе потенциальную угрозу, для устранения которой можно и должно принимать все адекватные ситуации меры. Украинские суда опасно маневрировали, вошли в нашу акваторию. Преступлением было бы не отреагировать", — заявил Бондарев.

По его мнению, сейчас важно донести свою позицию до международного сообщества, проведя на уровне Совбеза ООН разбирательство по факту украинских незаконных действий.

"Хочу особо подчеркнуть, что Россия сделала всё возможное для разрешения ситуации мирным путём. Несколько раз предупреждали капитанов и экипаж судов о нарушении, уведомляли о том, что они в наших водах и им следует покинуть российскую территорию. Тем не менее, они не вняли призывам, не предприняли никаких действий для того, чтобы покинуть нашу акваторию", — отметил сенатор.

Он напомнил тем, кто привык апеллировать к западному примеру, что президент США Дональд Трамп на границе с Мексикой дал приказ стрелять на поражение во всех, кто эту границу нарушит, даже "одиночек", что не идёт в сравнение с военными кораблями Украины, подошедшим к российским границам.

Бондарев также высокого оценил действия российских пограничников, отметив, что они проявили не только оперативность, точность и профессионализм, но и выдержку и гуманизм.

"Корабли доставлены в Керчь. Экипажи арестованы и будут преданы суду, капитаны и личный состав понесут должное наказание", — заключил глава комитета.

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