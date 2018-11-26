В Совфеде не исключили новых провокаций Украины против России

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев считает, что устроенная Украиной провокация в Керченском заливе не будет единичной, возможно повторение подобных инцидентов в ДНР и ЛНР.
"Полагаю, что провокация в Керченском проливе не будет единичной. Скорее всего, следует ожидать в скором времени провокации и в ДНР и ЛНР, и на других территориях", — цитирует Бондарева его пресс-служба.
Сенатор подчеркнул, что "заваруха, устроенная украинцами в Керченском проливе", послужила формальным поводом для введения в этой стране военного положения.
Бондарев подчеркнул, что применение Россией оружия в отношении нарушивших ее государственную границу военных кораблей Украины было абсолютно правомерным.
"Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" совершили преступление, несанкционированно проникнув в территориальные воды России. Любое нарушение госграницы суверенной страны несёт в себе потенциальную угрозу, для устранения которой можно и должно принимать все адекватные ситуации меры. Украинские суда опасно маневрировали, вошли в нашу акваторию. Преступлением было бы не отреагировать", — заявил Бондарев.
По его мнению, сейчас важно донести свою позицию до международного сообщества, проведя на уровне Совбеза ООН разбирательство по факту украинских незаконных действий.
Он напомнил тем, кто привык апеллировать к западному примеру, что президент США Дональд Трамп на границе с Мексикой дал приказ стрелять на поражение во всех, кто эту границу нарушит, даже "одиночек", что не идёт в сравнение с военными кораблями Украины, подошедшим к российским границам.
Бондарев также высокого оценил действия российских пограничников, отметив, что они проявили не только оперативность, точность и профессионализм, но и выдержку и гуманизм.
"Корабли доставлены в Керчь. Экипажи арестованы и будут преданы суду, капитаны и личный состав понесут должное наказание", — заключил глава комитета.