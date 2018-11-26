МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел России выразило временному поверенному в делах Украины в Москве Руслану Нимчинскому возмущение по поводу нападений радикалов на диппредставительства РФ.

Временный поверенных в делах Украины был вызван в МИД России 26 ноября, где ему был выражен протест в связи с инцидентом в Черном море.

"Выражено также возмущение по поводу недопустимых нападений украинских радикалов на дипломатические представительства России на Украине", — говорится в заявлении ведомства.

У посольства РФ в Киеве в воскресенье вечером собрались митингующие, которые на фоне инцидента с задержанием украинских военных кораблей российскими пограничниками выражали протест против действий РФ. Участники митинга принесли шины и бумажные кораблики. Некоторые из них бросали на территорию посольства файеры, дымовые шашки, пытались жечь шины. На месте работала полиция, вела диалог с протестующими. По данным интернет-издания "Украинская правда", во время митинга неподалеку от посольства РФ в Киеве сгорел автомобиль с российскими дипломатическими номерами.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства".

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