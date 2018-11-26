Аксенов подтвердил информацию о задержании 24 украинских моряков

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. После инцидента в Черном море российские пограничники задержали 24 украинских моряков с трех кораблей ВМС Украины, подтвердил глава Крыма Сергей Аксенов.

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Ранее РИА Новости об этом сообщили два источника в силовых структурах полуострова. По их данным, трое украинцев сейчас в больнице, оказывается "вся необходимая медицинская помощь".

"Жизни ничего не угрожает 24 морякам украинского флота, которые были задержаны", — заявил Аксенов в эфире "Первого канала".

Накануне ФСБ РФ сообщила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" были задержаны после того, как, двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, не реагировали на требования пограничников остановиться и опасно маневрировали.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>