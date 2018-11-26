В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 26 ноя — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из минометов и БМП село Ленинское на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в понедельник журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Водяное (под контролем Киева – ред.) – Ленинское (под контролем ДНР – ред.): выпущено пять мин калибром 120 миллиметров и четыре мины калибром 82 миллиметра", — заявил представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, также по Ленинскому произведено 30 выстрелов из вооружения БМП. Огонь велся в течении получаса.