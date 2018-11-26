Москалькова оценила действия российских пограничников в Керченском проливе

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российские пограничники действовали профессионально и грамотно, чтобы локализовать провокацию Украины в Керченском проливе, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"В это воскресенье мы с вами все были в огромном напряжении: военные катера Украины пересекли границу Российской Федерации и попали в акваторию (РФ). Как дальше быть? Слава богу, что очень грамотно и профессионально действовали пограничные войска Российской Федерации: заблокировали, очень грамотно транспортировали и сделали все для того, чтобы локализовать эту провокацию", — сказала Москалькова в ходе научно-практической конференции "Совет Федерации — 25 лет: практика, уроки, выводы".