Москалькова оценила действия российских пограничников в Керченском проливе

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российские пограничники действовали профессионально и грамотно, чтобы локализовать провокацию Украины в Керченском проливе, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

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Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

"В это воскресенье мы с вами все были в огромном напряжении: военные катера Украины пересекли границу Российской Федерации и попали в акваторию (РФ). Как дальше быть? Слава богу, что очень грамотно и профессионально действовали пограничные войска Российской Федерации: заблокировали, очень грамотно транспортировали и сделали все для того, чтобы локализовать эту провокацию", — сказала Москалькова в ходе научно-практической конференции "Совет Федерации — 25 лет: практика, уроки, выводы".

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