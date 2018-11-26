Лавров и Ле Дриан могут обсудить ситуацию в Керченском проливе

ПАРИЖ, 26 ноя – РИА Новости, Людмила Орищенко. Официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво полагает, что главы МИД России и Франции Сергей Лавров и Жан Ле Дриан во вторник на встрече в Париже обсудят события в Керченском проливе.
"Как вы знаете, Жан Ив Ле Дриан завтра утром принимает своего российского коллегу Сергея Лаврова. Это встреча была запланирована заранее, но я не сомневаюсь, что этот вопрос будет на повестке дня", — сказал Гриво на брифинге в понедельник.
Ранее МИД Франции распространил заявление, в котором выразил глубокую озабоченность в связи с ситуацией в Керченском проливе и призвал Россию и Украину проявить сдержанность и избежать эскалации.
Ранее МИД РФ сообщил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан на предстоящих 27 ноября переговорах в Париже обсудят сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий, положение дел на Украине, а также ситуацию на Ближнем Востоке.