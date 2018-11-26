Лавров и Ле Дриан могут обсудить ситуацию в Керченском проливе

ПАРИЖ, 26 ноя – РИА Новости, Людмила Орищенко. Официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво полагает, что главы МИД России и Франции Сергей Лавров и Жан Ле Дриан во вторник на встрече в Париже обсудят события в Керченском проливе.

Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в воскресенье нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, сообщили в ФСБ РФ. Украинские корабли были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства".

"Как вы знаете, Жан Ив Ле Дриан завтра утром принимает своего российского коллегу Сергея Лаврова. Это встреча была запланирована заранее, но я не сомневаюсь, что этот вопрос будет на повестке дня", — сказал Гриво на брифинге в понедельник.

Ранее МИД Франции распространил заявление, в котором выразил глубокую озабоченность в связи с ситуацией в Керченском проливе и призвал Россию и Украину проявить сдержанность и избежать эскалации.

В свою очередь МИД России заявил, что Москва будет жестко пресекать любые посягательства на ее суверенитет и безопасность, и предупредил, что проводимая Киевом в координации с США и ЕС линия на провоцирование конфликта с Россией в акватории Азовского и Черного морей чревата серьезными последствиями.

Ранее МИД РФ сообщил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан на предстоящих 27 ноября переговорах в Париже обсудят сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий, положение дел на Украине, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

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