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Мэй попытается убедить парламент поддержать сделку по Brexit

Сюжет:
Выход Британии из Евросоюза (726)
(обновлено: 17:30 26.11.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фотоПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЛОНДОН, 26 ноя – РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания столкнется с периодом неопределенности и значительными рисками в случае, если парламент не поддержит согласованное с ЕС соглашение о Brexit, говорится в полученных РИА Новости фрагментах будущего выступления британского премьера Терезы Мэй в палате общин.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступает на пресс-конференции в Брюсселе. 25 ноября 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Британия должна выйти из ЕС к концу марта 2019 года. Если парламент не утвердит в ближайшее время текст соглашения, то Великобритания может покинуть ЕС без сделки, что негативно скажется на ситуации в стране. Мэй выступит в парламенте во второй половине дня понедельника, она призовет депутатов поддержать внесенные ею ранее в парламент соглашение с ЕС о Brexit и сопровождающие его документы.

"Мы можем поддержать этот документ, реализовать итоги референдума и начать строить светлое будущее, полное возможностей для процветания всех наших граждан. Или палата может отвергнуть сделку и вернуться к самому началу. Это откроет дверь еще большему разделению страны, периоду большей неопределенности и всем возможным рискам, которые за этим последуют", — говорится в речи.

В середине октября кабинет министров Великобритании утвердил проект итогового соглашения с ЕС, но документом остались недовольны как противники Brexit, так и его сторонники. В воскресенье Лондон и Брюссель заявили, что окончательно согласовали текст соглашения и изменению он не подлежит. Перед подписанием документ должен рассмотреть парламент страны, но оппозиционные партии уже заявили, что не поддержат проект. Значительные разногласия по тексту документа есть и внутри Консервативной партии.

"Наш долг – детально изучить эту сделку, обсудить ее в уважительной манере, выслушать мнение наших избирателей и принять решение в соответствии с нашими национальными интересами. Это выбор, который должны сделать парламентарии", — говорится в тексте выступления.

Итоговое голосование может состояться на второй неделе следующего месяца, предположительно, 12 декабря, подтвердил ранее РИА Новости источник в аппарате палаты общин. Накануне Мэй заявляла об уверенности в том, что документ будет ратифицирован до рождественских каникул.

Флаги Евросоюза и Великобритании. Архивное фото
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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Из-за отсутствия поддержки со стороны оппозиции кабинет министров проведет консультации с руководством лейбористов, о чем накануне заявляла Мэй. При этом сами лейбористы уже несколько раз категорично заявляли, что проголосуют против соглашения. Первая такая встреча запланирована на вечер понедельника, ее проведет глава канцелярии правительства Дэвид Лидингтон. О планах дальнейших консультаций пока неизвестно.

Как ожидается, слушания по ратификации соглашения будут непростыми. В данной ситуации очень многое зависит от позиции немногочисленной фракции депутатов североирландской Демократической юнионистской партии (DUP). Именно с DUP консерваторы образуют в палате общин большинство, способное преодолеть сопротивление оппозиции. Однако юнионисты, связанные с консерваторами межпартийным соглашением поддерживать друг друга при голосовании по важным вопросам, по-прежнему заявляют, что их не устраивают условия соглашения.

Кроме того, несколько партий заявили о намерении внести в документ поправки, что может существенно замедлить или даже приостановить ратификацию документа.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Cicicipi
Выбор, аля широкий ассортимент, что из двух плохих? Привыкайте радоваться.
17:32
26.11.2018
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