Аксенов сравнил провокации Украины со спектаклем в сумасшедшем доме

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сравнил провокации Украины в Черном море со спектаклем в сумасшедшем доме и отметил, что психологически ненормальные люди толкают своих граждан на конфликт, не заботясь об их судьбе
"На самом деле, Крым ни в каком напряжении не находится. У всех идет обыкновенная нормальная жизнь. На эти провокации уже давно никто внимания не обращает. Жители Крыма уверены, что Российская Федерация всегда в любой момент обеспечит безопасность. Так что у нас все спокойно, так что наблюдаем, такой вот в сумасшедшем доме спектакль разыгрывается ", — сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".
На фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Порошенко уже подписал указ о решении СНБО ввести военное положение. Решение еще должна утвердить Верховная рада, которая соберется на внеочередное заседание в понедельник.