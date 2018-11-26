Аксенов сравнил провокации Украины со спектаклем в сумасшедшем доме

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сравнил провокации Украины в Черном море со спектаклем в сумасшедшем доме и отметил, что психологически ненормальные люди толкают своих граждан на конфликт, не заботясь об их судьбе

Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства".

"На самом деле, Крым ни в каком напряжении не находится. У всех идет обыкновенная нормальная жизнь. На эти провокации уже давно никто внимания не обращает. Жители Крыма уверены, что Российская Федерация всегда в любой момент обеспечит безопасность. Так что у нас все спокойно, так что наблюдаем, такой вот в сумасшедшем доме спектакль разыгрывается ", — сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".

"Мне кажется, психологически ненормальные люди толкают своих граждан на конфликт, не заботясь об их судьбе, но ничего у них не получится. Уверены, все, что произошло… Крым вернулся в Россию навсегда, так что им ничего не светит", — отметил Аксенов.

На фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Порошенко уже подписал указ о решении СНБО ввести военное положение. Решение еще должна утвердить Верховная рада, которая соберется на внеочередное заседание в понедельник.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>



