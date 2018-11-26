В Сербии поблагодарили Россию за поддержку в Интерполе по вопросу Косово

БЕЛГРАД, 26 ноя – РИА Новости. Сербия благодарна России за поддержку в Интерполе в связи с противодействием вступлению самопровозглашенного Косово в эту организацию, заявил в понедельник первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Косовские албанцы активно добиваются членства в различных международных организациях. На минувшей неделе генеральная ассамблея Интерпола заявку Косово на членство отклонила.

"Мы очень благодарны Российской Федерации за громкую и последовательную поддержку на недавнем заседании генассамблеи Интерпола в Дубае, где наша страна достигла большого успеха, добившись отказа в заявке Приштины на членство", — заявил Дачич.

Открывая в понедельник выставку "Сербия-Россия, Югославия-СССР", посвященную 180-летию дипотношений России и Сербии, Дачич констатировал, что российская поддержка носит всемерный характер.

"Двусторонние отношения между Республикой Сербией и Российской Федерацией спустя 180 лет после установления дипломатических отношений чрезвычайно хорошие и развитые. Сотрудничество между двух стран осуществляется на уровне стратегического партнерства", — сказал глава сербского МИД.

Он напомнил, что только в течение этого года четыре раза посетил РФ, а в январе 2019 года ожидается визит в Белград президента РФ Владимира Путина.

"Российская Федерация является значительным жертвователем и донором гуманитарной помощи нашей стране. Она одобрила помощь в размере двух миллионов долларов для обновления монастырей и памятников в Косово и Метохии. Первой среагировала во время катастрофических наводнений в 2014 году. Правительство РФ и Русская православная церковь оказывают очень значимую финансовую и экспертную помощь для внутреннего оформления Храма Святого Саввы, что служит своего рода символом сотрудничества двух братских народов", — сказал Дачич.

В свою очередь посол РФ в Сербии Александр Чепурин отметил, что связям между двумя народами гораздо больше 180 лет и они уходят корнями в далекое прошлое.

"Безусловно, связи между русскими и сербами более древние, и регулярные контактами между православными монастырями были еще в раннем Средневековье. Однако именно в 1838 году русский консул Герасим Васильевич Ващенко стал первым постоянным дипломатическим представителем России в Белграде. Событиям с этого периода наших отношений как раз и посвящена сегодняшняя выставка", — отметил посол.

Выставка, которую открыли в понедельник Дачич и Чепурин, представлена в помещениях здания Архива Югославии. Здесь выставлены изображения около 350 документов и фотографий из фондов и собраний Архива Сербии, Архива Югославии и Архива внешней политики Российской Федерации, которые рассказывают о важнейших событиях из истории взаимоотношений двух стран.