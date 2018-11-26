Заседание Совбеза ООН по ситуации в Азовском море. Прямая трансляция

Совет Безопасности ООН обсуждает инцидент с тремя украинскими кораблями в Азовском море. Как сообщали в администрации президента России, заседание созвано по инициативе Москвы.

Накануне корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили границу. Военные суда не реагировали на законные требования российских пограничников, опасно маневрировали и были задержаны.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства".

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Киев нарушил международное право.

"Были нарушены ключевые положения международного права, не только морского, но и общего международного права, включая устав ООН, включая и конвенцию морского права 1982 года и другие международно-правовые инструменты", — отметил министр.

В официальном заявлении ведомства говорится, что Москва будет жестко пресекать любые посягательства на ее суверенитет и безопасность.

"Хотели бы предупредить украинскую сторону, что проводимая Киевом в координации с США и ЕС линия на провоцирование конфликта с Россией в акватории Азовского и Черного морей чревата серьезными последствиями", — говорится в публикации на сайте министерства.