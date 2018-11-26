В ДНР заявили об усилении группировки украинских силовиков в Донбассе

ДОНЕЦК, 26 ноя — РИА Новости. Украинские силовики, в связи с намерением Киева ввести военное положение после инцидента в Черном море, усилили группировку войск по всей линии соприкосновения в Донбассе, заявил в понедельник журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

В понедельник — за месяц до начала кампании по выборам президента — на фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил ввести военное положение в стране на 60 суток. Указ подписал президент Украины Петр Порошенко. Решение еще должна утвердить Верховная рада.

"Мы констатируем усиление группировки украинских оккупантов по всей линии соприкосновения. Кроме этого, по данным нашей разведки, сегодня ночью в высшие степени боевой готовности переведены все соединения и части вооруженных формирований Украины", — сказал Безсонов.

По его словам, провокация Киева в Керченском проливе готовилась заранее.

"Военно-политическое руководство Украины все-таки осуществило свои планы по введению военного положения в стране, чтобы отменить выборы в 2019 году", — добавил Безсонов.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.