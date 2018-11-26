В ДНР заявили об усилении группировки украинских силовиков в Донбассе

ДОНЕЦК, 26 ноя — РИА Новости. Украинские силовики, в связи с намерением Киева ввести военное положение после инцидента в Черном море, усилили группировку войск по всей линии соприкосновения в Донбассе, заявил в понедельник журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
"Мы констатируем усиление группировки украинских оккупантов по всей линии соприкосновения. Кроме этого, по данным нашей разведки, сегодня ночью в высшие степени боевой готовности переведены все соединения и части вооруженных формирований Украины", — сказал Безсонов.
По его словам, провокация Киева в Керченском проливе готовилась заранее.
"Военно-политическое руководство Украины все-таки осуществило свои планы по введению военного положения в стране, чтобы отменить выборы в 2019 году", — добавил Безсонов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.