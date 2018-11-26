Порошенко осталось лишь стать диктатором, заявил Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Президенту Украины Петру Порошенко осталось лишь стать диктатором, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов после решения украинского СНБО ввести военное положение в связи с инцидентом в Керченском проливе.

"Никаких успехов в плане развития экономики и улучшения жизни граждан в стране нет, все развалилось, а рейтинг Порошенко стремится к нулю. Значит, у него остается один путь, чтобы удержаться у власти – устроить провокацию, под этим предлогом ввести военное положение и стать на этот период единоличным диктатором. Но, думаю, что ему уже ничего не поможет", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

По его словам, в военном отношении киевский режим не может ничего противопоставить России, боевой дух украинской армии тоже очень низкий.

Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства".

На фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Порошенко уже подписал указ о решении СНБО ввести военное положение. Решение еще должна утвердить Верховная рада, которая соберется на внеочередное заседание в понедельник в 17.00 мск.