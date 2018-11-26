Аксенов рассказал, зачем Киев пошел на провокацию в Керченском проливе

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Цель нарушения тремя украинскими кораблями границы России в Керченском проливе — выставить Россию агрессором, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".
По словам главы Крыма, профессиональные действия пограничников позволили избежать ненужных жертв и сохранили жизни экипажам военных судов.
"Уверен, что цель у (президента Украины Петра) Порошенко была другая, о людях никто не думал в данном случае, операция была провальная. Увидели внешний вид этих кораблей и поняли, что они никакой угрозы в военном плане не представляют ", — отметил Сергей Аксенов.
На фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Порошенко уже подписал указ о решении СНБО ввести военное положение. Решение еще должна утвердить Верховная рада, которая соберется на внеочередное заседание в понедельник в 17.00 мск.