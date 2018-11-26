Аксенов рассказал, зачем Киев пошел на провокацию в Керченском проливе

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Цель нарушения тремя украинскими кораблями границы России в Керченском проливе — выставить Россию агрессором, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".

"Цель простая: путем данной провокации выставить Российскую Федерацию в роли агрессора. Будто это была наша инициатива и наша ответственность. Соответственно, все понимали, что в данном случае меры примут пограничники. Соответственно, данные суда рассчитывали на то, что Российская Федерация потопит этих нарушителей и разразится скандал", — сказал Аксенов.

По словам главы Крыма, профессиональные действия пограничников позволили избежать ненужных жертв и сохранили жизни экипажам военных судов.

"Уверен, что цель у (президента Украины Петра) Порошенко была другая, о людях никто не думал в данном случае, операция была провальная. Увидели внешний вид этих кораблей и поняли, что они никакой угрозы в военном плане не представляют ", — отметил Сергей Аксенов.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства".

На фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Порошенко уже подписал указ о решении СНБО ввести военное положение. Решение еще должна утвердить Верховная рада, которая соберется на внеочередное заседание в понедельник в 17.00 мск.