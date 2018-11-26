В Сомали десять человек погибли в результате взрыва автомобиля

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Десять человек погибли в результате взрыва машины в столице Сомали Могадишо, передает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.

Ранее в понедельник боевики радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб"* напали на религиозный центр в Сомали. Два террориста-смертника подорвались перед центром, позже еще четыре вооруженных человека вошли в здание и открыли огонь. В результате погибли 25 человек.

Как сообщается, еще один взрыв произошел у многолюдного рынка в городском округе Вададжир.

"Я могу подтвердить вам, что десять человек погибли при взрыве, который также повредил здания в этом районе. Те, кто погиб во взрыве, были мирными жителями", — сообщил агентству офицер полиции, пожелавший остаться анонимным.

По информации агентства, на данный момент никто не взял ответственность за взрыв.

* Запрещенная в России террористическая группировка.