В Сомали десять человек погибли в результате взрыва автомобиля

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Десять человек погибли в результате взрыва машины в столице Сомали Могадишо, передает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.
Как сообщается, еще один взрыв произошел у многолюдного рынка в городском округе Вададжир.
"Я могу подтвердить вам, что десять человек погибли при взрыве, который также повредил здания в этом районе. Те, кто погиб во взрыве, были мирными жителями", — сообщил агентству офицер полиции, пожелавший остаться анонимным.
По информации агентства, на данный момент никто не взял ответственность за взрыв.
* Запрещенная в России террористическая группировка.