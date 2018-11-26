В МИД прибыл временный поверенный в делах Украины

Временный поверенный в делах Украины Руслан Нимчинский у здания МИД РФ в Москве. 26 ноября 2018

Временный поверенный в делах Украины Руслан Нимчинский у здания МИД РФ в Москве. 26 ноября 2018

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Временный поверенный в делах Украины в России Руслан Нимчинский прибыл в понедельник в МИД РФ в связи с инцидентом в Керченском проливе, передает корреспондент РИА Новости.

Дипломат не ответил на вопросы СМИ.

Как ранее заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, "поводом для этого вызова являются агрессивные и провокационные действия украинской стороны" в Керченском проливе.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>