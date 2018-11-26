Источник: в ОБСЕ пройдет спецзаседание по ситуации в Керченском проливе

Суда проходят под аркой Крымского моста после возобновления судоходства в Керченском проливе. 26 ноября 2015

Суда проходят под аркой Крымского моста после возобновления судоходства в Керченском проливе. 26 ноября 2015

ВЕНА, 26 ноя – РИА Новости. Постоянный совет ОБСЕ в понедельник проведет спецзаседание из-за ситуации в Керченском проливе, сообщил РИА Новости источник в российской делегации.

Постсовет организации обычно заседает по четвергам.

"Спецзаседание постоянного совета ОБСЕ состоится сегодня в 16.00 по венскому времени (18.00 мск) для оценки ситуации в Керченском проливе", — сообщили в делегации.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали. Они были задержаны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся в Керченском проливе очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>



