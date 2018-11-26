Российский посол осудил позицию Британии по ситуации в Керченском проливе

ЛОНДОН, 26 ноя – РИА Новости, Наталья Копылова. Великобритания, высказывая свое мнение по ситуации в Керченском проливе, повторила позицию Украины, не принимая во внимание основы международного права, заявил журналистам посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.

Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

"Предварительная реакция британцев очень плохая, потому что они полностью повторили, что говорят в Киеве, и совершенно не задумываются о международном праве. Мы, конечно, дадим соответствующие разъяснения, но другой реакции от британцев мы не ожидали", — сказал посол в кулуарах Российско-британского бизнес форума (РББФ) в Лондоне.

Яковенко также указал, что Россия выскажет свою официальную позицию на заседании Совета Безопасности ООН, которое было созвано по инициативе российской стороны.

При этом посол обратил внимание, что Лондон непоследователен в своих действиях: "Они поддержали переворот в Киеве и по существу ничего не делают для того, чтобы оказать давление на украинскую сторону в плане реализации Минских договоренностей. Самое последнее (что они сделали) — отправили дополнительное количество военнослужащих для того, чтобы те тренировали украинских военных для ведения военных действий в отношении Луганска и Донецка".

Специальный представитель Великобритании по торговле в странах Восточной Европы и Центральной Азии Джудит Слейтер, выступая на РББФ в понедельник, заявила, что Британия обеспокоена событиями в Керченском проливе. "Наша позиция проста — у украинских кораблей должен быть беспрепятственный доступ в Азовское море. Мы призываем Россию к сдержанности", — сказала она.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>



