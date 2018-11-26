Российский посол осудил позицию Британии по ситуации в Керченском проливе

ЛОНДОН, 26 ноя – РИА Новости, Наталья Копылова. Великобритания, высказывая свое мнение по ситуации в Керченском проливе, повторила позицию Украины, не принимая во внимание основы международного права, заявил журналистам посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.
"Предварительная реакция британцев очень плохая, потому что они полностью повторили, что говорят в Киеве, и совершенно не задумываются о международном праве. Мы, конечно, дадим соответствующие разъяснения, но другой реакции от британцев мы не ожидали", — сказал посол в кулуарах Российско-британского бизнес форума (РББФ) в Лондоне.
Яковенко также указал, что Россия выскажет свою официальную позицию на заседании Совета Безопасности ООН, которое было созвано по инициативе российской стороны.
Специальный представитель Великобритании по торговле в странах Восточной Европы и Центральной Азии Джудит Слейтер, выступая на РББФ в понедельник, заявила, что Британия обеспокоена событиями в Керченском проливе. "Наша позиция проста — у украинских кораблей должен быть беспрепятственный доступ в Азовское море. Мы призываем Россию к сдержанности", — сказала она.