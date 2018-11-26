Аксенов рассказал о состоянии раненых украинских военнослужащих

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Жизни пострадавших украинских военнослужащих, которые были задержаны после нарушения тремя кораблями границы России в Керченском проливе, ничего не угрожает, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

"Трое раненых. Заявляю официально. Жизни их ничего не угрожает. Могу сказать, что если бы такое случилось с нашими моряками, как бы с ними поступили на Украине — неизвестно. Но наша сторона относится к этому по-другому. Им оказывается необходимая помощь, именно исходя из того, что мы четко понимаем, что они заложники сложившейся политической ситуации", — сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 1".

При этом глава Крыма опроверг слухи о шести пострадавших и жертвах. "Никаких шести, ни убитые нет. Ранения были", — подчеркнул Аксенов.

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