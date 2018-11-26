МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Совет безопасности ООН должен осудить инцидент в Керченском проливе, где Киев своими действиями пытался разжечь серьёзный конфликт, считает глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Совбез ООН по инициативе России в понедельник рассмотрит инцидент с украинскими кораблями.

"Совет безопасности ООН должен оперативно дать оценку событиям в Керченском проливе. Очевидно, что Киев пытался разжечь серьёзный конфликт, дополнительно обвинить нас в агрессии. Но благодаря действиям властей РФ, их спокойствию и пониманию ситуации, всё удалось нивелировать", — заявила РИА Новости Сутормина.

Она полагает, что политическое руководство Украины "таким циничным образом пытается к президентским выборам отыграть для себя очки, а, может быть, и вообще их отменить, предчувствуя результаты".

"Вместо того, чтобы решать внутренние колоссальные проблемы социально-экономического характера, пытаются таким ужаснейшим способом отвлечь население. Пытаются развязать братоубийственную ссору… Это должно быть осуждено на международном уровне", — добавила общественница.

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