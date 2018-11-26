МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. США планируют финансировать проекты, в рамках которых украинских журналистов "подготовят" к президентским и парламентским выборам в стране в 2019 году, об этом говорится в документах американского посольства, с которыми ознакомился RT.

Цель проектов — научить журналистов "освещать работу" избирательных комиссий, "сообщать о нарушениях" и "устраивать дебаты". Предполагается, что победители конкурса будут освещать работу избирательной комиссии и процесс регистрации граждан, а также сообщать о нарушениях. Среди их обязанностей — проведение дискуссий в рамках теле- и радиоэфиров, онлайн-форумов с участием кандидатов и представителей политических партий.

СМИ должны будут повысить заинтересованность в общественных процессах у жителей, зарегистрированных как внутренне перемещённые лица, ветеранов войны в Донбассе и пожилых людей.

На реализацию проектов отводится один год. На всю программу по СМИ Вашингтон выделит 200 тысяч долларов, при этом каждый отдельный проект не должен превышать 20 тысяч.

Как отмечается в документе, посольство Соединенных Штатов приветствует заявки от представителей регионов, "особенно восприимчивых к дезинформации, а также проекты, рассчитанные на наиболее уязвимые и наименее представленные категории избирателей".

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года, парламентские выборы — на конец октября.