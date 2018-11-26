Аксенов заявил, что провокация ВМС Украины не повлияла на ситуацию в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Провокация у берегов Крыма, устроенная украинскими военно-морскими силами, не повлияла на ситуацию на полуострове, она абсолютно спокойная, заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Инцидент с задержанием украинских военных кораблей, устроивших провокацию у берегов Крыма, никак не повлиял на ситуацию на полуострове, она абсолютно спокойная. К провокациям со стороны сопредельного государства крымчане уже привыкли, это стиль Киева и лично (президента Украины Петра – ред.) Порошенко", — написал Аксенов на своей странице в соцсети Facebook

По его словам, руководство страны держит ситуацию на контроле, а ФСБ, Вооруженные силы РФ и МВД надёжно защищают мир и спокойствие в Крыму.

"Наши пограничники блестяще, на высоком профессиональном уровне выполнили все поставленные задачи, нейтрализовали угрозу, избежав при этом жертв", — подчеркнул Аксенов.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства".

На фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Порошенко уже подписал указ о решении СНБО ввести военное положение. Решение еще должна утвердить Верховная рада, которая соберется на внеочередное заседание в понедельник в 17.00 мск.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>