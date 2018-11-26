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В мире

Китайский эксперт советует России и Украине начать переговоры

Сюжет:
Нарушение российской границы кораблями ВМС Украины (155)
(обновлено: 15:51 26.11.2018)
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© Фото : ФСБ РФКорабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту КерчиКорабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
© Фото : ФСБ РФ

ПЕКИН, 26 ноя – РИА Новости. России и Украине в связи с ситуацией в Керченском проливе следует начать переговорный процесс, заявил в беседе с РИА Новости известный китайский военный эксперт, комментатор Центрального телевидения Китая Сун Сяоцзюнь.

Малый бронированный артиллерийский катер Никополь и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи. 26 ноября 2018
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

"Китайская сторона на основании своего нейтрального отношения посоветовала бы (сторонам – ред.) содействовать проведению переговоров", — отметил Сун Сяоцзюнь, комментируя инцидент в Керченском проливе.

Мнение аналитика соответствует и официальной позиции китайских властей, которую на брифинге в понедельник высказал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. По словам дипломата, России и Украине следует избегать эскалации ситуации, проявить сдержанность и устранить имеющиеся разногласия путем переговоров и диалога.

Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий на Х Международном научном форуме неправительственных партнеров ЮНЕСКО в Москве. 26 июня 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Слуцкий уверен, что ситуация с инцидентом в Черном море будет урегулирована

У Китая довольно большой опыт урегулирования территориальных споров со своими соседями, включая Россию, Индию, страны АСЕАН, при этом Пекин старается придерживаться нейтралитета в отношении территориальных споров других стран, этого же он требует и от других. Два наиболее крупных территориальных диспута, которые в настоящее время ведет Китай, затрагивают острова в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

В Восточно-Китайском море Китай выступает противником Японии по вопросу принадлежности островов Сенкаку (Дяоюйдао). Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Токио считает, что Китай и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория насыщена полезными ископаемыми. При этом в последнее время две страны заметно активизировали диалог по урегулированию имеющихся противоречий, некоторое улучшение появилось после недавнего визита японского премьера Синдзо Абэ в Китай, когда стороны договорились не создавать взаимных угроз и идти навстречу друг другу.

Другой спор по островам, в который втянут Китай, касается Южно-Китайского моря. Здесь против Китая выступает целый ряд стран региона, включая Вьетнам, Бруней, Малайзию и Филиппины. Противоречия касаются территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо).

Флаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай. Архивное фото
© AP Photo / Andy Wong
Китай ожидает, что США будут учитывать интересы государства в АТР

Раздражающим элементом в этих спорах для Китая выступают США, которые регулярно направляют военные корабли и воздушные суда для патрулирования в район спорных островов, которые Китай считает своими. Пекин регулярно указывает на то, что ситуация в Южно-Китайском море стала довольно стабильной и мирной благодаря усилиям региональных игроков, при этом обвиняет США в намеренном создании препятствий на пути к достижению договоренностей между странами, чьи интересы напрямую затрагивает территориальный спор.

Помимо этого, в ближайшие три года планируется завершить все консультации по проекту Кодекса поведения в Южно-Китайском море, который совместно разрабатывают Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и КНР. Он призван предотвратить конфликты из-за территориальных споров за острова и морские ресурсы в данном регионе.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Дмитрий Касимовцев
Эксперт конечно прав, но есть одно НО: киевский режим недоговороспособен и является марионеточным, равно как и его кукловоды недоговороспособны.
16:06
26.11.2018
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Читатель Молчаливый
В переводе с внешней политики КНР, заложенной Сяопином, это звучит как "даже если у нас есть мнение на этот счёт - вы его сейчас не узнаете".
15:57
26.11.2018
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Alexander Podolsky
Пусть китаезы о Даманском вспомнят
15:57
26.11.2018
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