В ЛНР рассказали, зачем Киев устроил инцидент в Черном море

ЛУГАНСК, 26 ноя – РИА Новости. Киев устроил инцидент в Черном море в преддверии встречи G20 и "нормандской четверки" на уровне политдиректоров, заявил журналистам полпред самопровозглашенной ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
"Ситуация, я думаю, очевидна для всех: отрабатываются задачи, во-первых накануне встречи "большой двадцатки"; во-вторых, на сегодня была запланирована встреча нормандской четверки на уровне политдиректоров. То есть даты четко показывают, почему именно сейчас это происходит", — сказал Дейнего.
"Задачи, которые ставил перед собой Порошенко — уйти от выборов, которые ему не сулят никаких перспектив. Шансов быть избранным у него практически нет, политическая поддержка его на уровне статистической погрешности на Украине. Поэтому для него было бы выгодно отказаться от этих выборов, и этот механизм в принципе сейчас уже запущен", — сказал Дейнего.
Он уточнил, что проведение выборов во время действия военного положения украинским законодательном запрещается.
"Соответственно, в марте выборов не будет. Когда они могут состояться — этого никто не знает. Но времени у Порошенко будет достаточно для того, чтобы ситуацию обострить до предела и выстраивать свою собственную диктатуру, уйти от диктатуры правых радикалов, которая сегодня сформировалась в украинской политике, перестроить управление, брать все бразды правления в свои руки, что он делает систематически", — пояснил Дейнего.
Тимошенко и украинский шоумен Владимир Зеленский лидируют в рейтинге кандидатов в президенты (13,2% и 7,8%), свидетельствуют обнародованные во вторник данные социологической группы "Рейтинг". За нынешнего президента Петра Порошенко готовы отдать свои голоса лишь 6,8% избирателей.