В ЛНР рассказали, зачем Киев устроил инцидент в Черном море

ЛУГАНСК, 26 ноя – РИА Новости. Киев устроил инцидент в Черном море в преддверии встречи G20 и "нормандской четверки" на уровне политдиректоров, заявил журналистам полпред самопровозглашенной ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

Саммит лидеров стран "большой двадцатки" состоится 30 ноября — 1 декабря. Ранее ФСБ России заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны. Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Решение еще должна утвердить Верховная рада, которая соберется на внеочередное заседание для рассмотрения этого вопроса в понедельник в 17.00 мск.

"Ситуация, я думаю, очевидна для всех: отрабатываются задачи, во-первых накануне встречи "большой двадцатки"; во-вторых, на сегодня была запланирована встреча нормандской четверки на уровне политдиректоров. То есть даты четко показывают, почему именно сейчас это происходит", — сказал Дейнего.

По его мнению, то, что происходило в районе Керченского пролива, было "домашней заготовкой", которая также позволит Порошенко поднять вопрос о введении на Украине режима военного положения.

"Задачи, которые ставил перед собой Порошенко — уйти от выборов, которые ему не сулят никаких перспектив. Шансов быть избранным у него практически нет, политическая поддержка его на уровне статистической погрешности на Украине. Поэтому для него было бы выгодно отказаться от этих выборов, и этот механизм в принципе сейчас уже запущен", — сказал Дейнего.

Он уточнил, что проведение выборов во время действия военного положения украинским законодательном запрещается.

"Соответственно, в марте выборов не будет. Когда они могут состояться — этого никто не знает. Но времени у Порошенко будет достаточно для того, чтобы ситуацию обострить до предела и выстраивать свою собственную диктатуру, уйти от диктатуры правых радикалов, которая сегодня сформировалась в украинской политике, перестроить управление, брать все бразды правления в свои руки, что он делает систематически", — пояснил Дейнего.

Очередные президентские и парламентские выборы пройдут на Украине весной и осенью 2019 года. Официально избирательная кампания в стране стартует в конце декабря, ряд кандидатов уже заявили о намерении бороться за должность президента, в том числе и Тимошенко. При этом действующий президент Украины Петр Порошенко еще не заявил о намерении баллотироваться на второй срок.

Тимошенко и украинский шоумен Владимир Зеленский лидируют в рейтинге кандидатов в президенты (13,2% и 7,8%), свидетельствуют обнародованные во вторник данные социологической группы "Рейтинг". За нынешнего президента Петра Порошенко готовы отдать свои голоса лишь 6,8% избирателей.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>



