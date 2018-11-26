ПРАГА, 26 ноя – РИА Новости. Переговоров по поводу сокращения персонального состава посольства России в Праге не ведется и не велось, сообщило диппредставительство РФ в понедельник на своей странице в Facebook.

В воскресенье глава МИД Чехии Томаш Петршичек, выступая по республиканскому ТВ, сообщил о том, что возглавляемое им ведомство "ведет с российской стороной диалог об общем числе дипломатов в Праге".

"В связи с заявлением министра иностранных дел МИД Чехии Т.Петршичека о якобы "интенсивном диалоге" с российской стороной по возможному сокращению персонального состава Посольства России в Чехии сообщаем, что переговоров по данному вопросу не велось и не ведется", — говорится в сообщении российского диппредставительства в Праге.