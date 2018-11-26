Премьер Чехии дал показания по поводу поездки его сына в Крым, пишут СМИ

ПРАГА, 26 ноя – РИА Новости. Чешский премьер Андрей Бабиш в понедельник был вызван в отделение полиции района Прага-1, где в течение двух часов давал показания по поводу поездки его сына в Крым, которую Бабиш-младший назвал "похищением", сообщил портал Idnes.
Сам премьер заявил, что его сын страдает шизофренией, поэтому не стоит всерьез воспринимать его утверждения. Протопопова премьер назвал своего рода опекуном его больного сына. В связи с данным интервью, а также продолжающимся полицейским расследованием по делу "Гнезда аиста", пять оппозиционных правых партий призвали Бабиша к отставке и вынесли в минувшую пятницу на обсуждение парламента вопрос о недоверии правительству, однако при голосовании им не хватило для этого 9 голосов.
"В первой половине дня в понедельник премьер Андрей Бабиш был вызван в отделение полиции района Прага-1, где в течение двух часов давал показания по поводу поездки его сына, Андрея Бабиша-младшего, в Крым. Ожидаем заявление премьера по этому поводу", — говорится в сообщении портала Idnes.