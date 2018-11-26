Песков пока не знает о судьбе украинских экипажей после инцидента

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не знает подробностей о судьбе украинских экипажей в связи с инцидентом в Керченском проливе.

В воскресенье корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны. После этого Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины — за месяц до начала кампании по выборам президента Украины — решил ввести военное положение в стране на 60 суток. Решение еще должна утвердить Верховная рада.

"Деталей я сейчас не знаю. Я не могу ответить на ваш вопрос", — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о судьбе украинских экипажей в связи с инцидентом.

"Я только могу еще раз подчеркнуть, что российские пограничники действовали в соответствии с соответствующим планом действий, предусмотренным на случаи необходимости прикрытия государственной границы", — сказал Песков.

Он также напомнил, что ранее было возбуждено уголовное дело в связи с нарушением госграницы Российской Федерации.

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