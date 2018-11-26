Россия намерена пресекать посягательства на свой суверенитет

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Москва будет жестко пресекать любые посягательства на ее суверенитет и безопасность, заявило российское внешнеполитическое ведомство, комментируя ситуацию в Керченском проливе.

"Хотели бы предупредить украинскую сторону, что проводимая Киевом в координации с США и ЕС линия на провоцирование конфликта с Россией в акватории Азовского и Черного морей чревата серьезными последствиями", — говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

"Российской Федерацией будут жестко пресекаться любые посягательства на ее суверенитет и безопасность", — отметили в МИД.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали. Они были задержаны.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>