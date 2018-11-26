В Киеве националисты проводят пикет, требуя разрыва дипотношений с Россией

КИЕВ, 26 ноя – РИА Новости. Несколько сотен представителей партии "Национальный корпус" и организации "Национальные дружины" проводят пикет у стен здания администрации президента Украины Петра Порошенко в связи с инцидентом в Черном море, они требуют ввести военное положение в стране, разорвать дипломатические отношения с Россией и национализировать ее имущество.

"Мы сегодня выступаем за то, чтобы в течение 30 дней было введено военное положение. И, в первую очередь, если военное положение будет введено без разрыва дипломатических отношений, без разрыва отношений, касающихся Азовского моря, это военное положение не будет нужно нашей стране в целом", — цитирует агентство Укринформ начальника штаба "Нацкорпуса" Родиона Кудряшова.

По словам представителя "Нацкорпуса" Александра Алферова, митингующие намерены также провести акцию у Верховной рады Украины. По данным агентства, националисты требуют, чтобы парламент провел открытое заседание, на котором пройдет голосование за введение военного положения в стране, также они требуют национализации имущества РФ на территории Украины и предоставления украинским военным безусловного права стрелять в ответ.

На митинге дежурит полиция, ситуация спокойная.

В воскресенье корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны. После этого Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины — за месяц до начала кампании по выборам президента Украины — решил ввести военное положение в стране на 60 суток. Решение еще должна утвердить Верховная рада.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>



