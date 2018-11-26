В МИД выразили протест в связи с действиями судов ВМС Украины в Черном море

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. МИД России заявляет решительный протест в связи с грубым нарушением кораблями ВМС Украины правил мирного прохода в Черном море, сообщается на сайте российского дипведомства.

"МИД России заявляет решительный протест в связи с грубым нарушением 25 ноября 2018 г. кораблями ВМС Украины правил мирного прохода в территориальном море Российской Федерации в Черном море. Российская сторона потребовала срочного созыва заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения складывающейся ситуации", — говорится в заявлении министерства.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны. Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Решение еще должна утвердить Верховная рада, которая соберется на внеочередное заседание для рассмотрения этого вопроса в понедельник в 17.00 мск.